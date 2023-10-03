Россияне попали авиабомбой по жилому кварталу пригорода Херсона

Погибший в результате авиаудара в пригороде Херсона. Фото: ГСЧС

Сегодня, 3 октября, российская армия попала руководимой авиабомбой по жилому кварталу пригорода Херсона. Об этом стало известно из сообщения службы ГСЧС в Херсонской области.



Из-за удара были разрушены семь домов, под завалами оказались мирные жители. Спасатели извлекли из-под завалов двух человек, один человек был уже без признаков жизни. Спасенную женщину передали медицинским работникам.

Результат авиаудара по пригороду Херсона. Фото: ГСЧС

Результат авиаудара по пригороду Херсона. Фото: ГСЧС

Результат авиаудара по пригороду Херсона. Фото: ГСЧС

Также в течение дня, 3 октября, оккупанты обстреливали Авдеевку и Ильиновку Донецкой области. Ранены двое мужчин и две женщины.