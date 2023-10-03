Росіяни вдарили авіабомбою по житловому кварталу передмістя Херсона

Загиблий внаслідок авіаудару у передмісті Херсона. Фото: ДСНС

Сьогодні, 3 жовтня 2023 року, російська армія вдарила авіабомбою по житловому кварталу передмістя Херсона. Про це стало відомо із повідомлення служби ДСНС у Херсонській області.



Через удар було зруйновано сім будинків, під завалами опинилися мирні жителі. Рятувальники витягли з-під завалів двох людей, одна людина була вже без ознак життя. Врятовану жінку передали медичним працівникам.

Результат авіаудару по передмісті Херсона. Фото: ДСНС

Результат авіаудару по передмісті Херсона. Фото: ДСНС

Результат авіаудару по передмісті Херсона. Фото: ДСНС

Також протягом дня, 3 жовтня, окупанти обстрілювали Авдіївку та Іллінівку Донецької області. Поранено двох чоловіків та дві жінки.