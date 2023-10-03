Эксперты сообщают о значительном росте в Донецкой области обращений к врачам по поводу психических расстройств

У жителей Донбасса сейчас в разы выросли обращения к врачам по поводу своих психологических и психических расстройств. Об этом на брифинге сообщила региональная координатор Всеукраинской Программы ментального здоровья «Ты Як», и.о. директора КНП «Психиатрическая больница Мариуполь» Илона Кислицкая, отвечая на вопросы корреспондента Укринформа.

«Пока в разы возросли обращения к врачам пациентов с психологическими и психическими расстройствами… Какие проблемы озвучили специалисты первичного звена? Врачи у 60% столкнулись с находящимися в кризисном состоянии пациентами, с тревожными расстройствами и депрессией, у 40% — с психологическими расстройствами у детей и подростков, у 25% — с пациентами с самоповрежденным поведением — это одиночество, алкогольная зависимость», — сказала Кислицкая.

Она сообщила, что сейчас врачи-психиатры и психологи из Донбасса принимают в Областной клинической психиатрической больнице в Славянске, в психиатрической больнице в Краматорске и в релоцированной Мариупольской психиатрической больнице, работающей в Киеве. «Все больницы работают и оказывают специализированную помощь», — заверила врач.

Она отметила, что основной симптом у пациентов — клиническое посттравматическое стрессовое расстройство.

«Обращаются люди, пережившие стрессовую ситуацию, выезжавшие из обстреливаемого, оккупированного Мариуполя. Они пережили ужас войны, бомбардировки, обстрелы. Люди, которые шли пешком из Мариуполя в Мангуш и дальше. То есть люди, получившие большую психологическую травму. У людей остался страх за жизнь и свою, и своих детей, своих родных. У нас есть пациенты, на глазах которых гибли мужчины, родители, и они это очень тяжело пережили», – объяснила Кислицкая.

Она добавила, что у всех пациентов осталась тревога, есть неуверенность в завтрашнем дне, потому что большинство живет где-то в хабах, в приютах, не имеют своего жилья, многие потеряли и работу.

По словам Кислицкой, из-за стресса у людей, как правило, обостряются все хронические болезни — то ли язва желудка, то проблемы печени, или еще что-то. И это на фоне психологических расстройств у людей, нуждающихся в медицинской помощи, коррекции и реабилитации.

«Обращение людей очень возросло. Работа есть и еще будет ее очень много», — подытожила врач и подчеркнула, что все украинцы сейчас очень ждут освобождения наших территорий.