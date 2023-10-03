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Експерти повідомляють про значне зростання на Донеччині звернень до лікарів з приводу психічних розладів

03 жовтня 2023, 19:42

Експерти повідомляють про значне зростання на Донеччині звернень до лікарів з приводу психічних розладів

У жителів Донбасу зараз у рази зросли звернення до лікарів щодо своїх психологічних та психічних розладів. Про це на брифінгу повідомила регіональна координатор Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти Як», в.о. директора КНП «Психіатрична лікарня Маріуполь» Ілона Кислицька, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

«Поки що в рази зросли звернення до лікарів пацієнтів із психологічними та психічними розладами… Які проблеми озвучили фахівці первинної ланки? Лікарі у 60% зіткнулися з пацієнтами, що перебувають у кризовому стані, з тривожними розладами і депресією, у 40% — з психологічними розладами у дітей та підлітків, у 25% — з пацієнтами з самоушкодженою поведінкою — це самотність, алкогольна залежність», — сказала Кислицька.

Вона повідомила, що зараз лікарі-психіатри та психологи з Донбасу приймають в Обласній клінічній психіатричній лікарні у Слов'янську, у психіатричній лікарні у Краматорську та в релокованій Маріупольській психіатричній лікарні, яка працює у Києві. «Усі лікарні працюють та надають спеціалізовану допомогу», — запевнила лікарка.

Вона зазначила, що основний симптом у пацієнтів — клінічний посттравматичний стресовий розлад.

«Звертаються люди, які пережили стресову ситуацію, виїжджали з обстрілюваного, окупованого Маріуполя. Вони пережили жах війни, бомбардування, обстріли. Люди, які йшли пішки з Маріуполя до Мангуша і далі. Тобто люди, які отримали велику психологічну травму. У людей залишився страх за життя і своє, і своїх дітей, своїх рідних. У нас є пацієнти, на очах яких гинули чоловіки, батьки, і вони це дуже тяжко пережили», – пояснила Кислицька.

Вона додала, що у всіх пацієнтів залишилася тривога, є невпевненість у завтрашньому дні, бо більшість мешкає десь у хабах, у притулках, не мають свого житла, багато хто втратив і роботу.

За словами Кислицької, через стрес у людей, як правило, загострюються всі хронічні хвороби — чи то виразка шлунка, чи то проблеми печінки, чи ще щось. І це на тлі психологічних розладів у людей, які потребують медичної допомоги, корекції та реабілітації.

«Навернення людей дуже зросло. Робота є і ще буде її дуже багато», — підсумувала лікар і наголосила, що всі українці зараз дуже чекають на звільнення наших територій.

 

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