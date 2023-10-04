В захваченном Мариуполе оккупанты будут продавать квартиры в ипотеку

Во временно захваченном Россией Мариуполе Донецкой области оккупанты планируют выделить 119 участков под строительство жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета, ссылаясь на заявление так называемый руководитель Минстроя «ДНР» Николай Цыганов.



Он выдал, что квартиры в построенных домах будут продавать в ипотеку



«Во время блокады россияне разрушили 50% многоэтажных домов города, это — 934 здания. 52 тыс. семей остались без ничего. Сейчас захватчики планируют строить коммерческие дома. Оккупанты превратили наш Мариуполь в место наживы. А жителей заставляют выживать один на один с собственными проблемами», — отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.



Напомним, Российская Федерация прокладывает новую автомобильную дорогу из Ростова-на-Дону (РФ) во временно оккупированный Мариуполь Донецкой области.