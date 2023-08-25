Оккупационная власть Мариуполя «освободила» жильцов от дома: на квартиры в новом у людей не будет прав

На месте исторического памятника, российская РКС Девелопмент на 2024 год запланировала новострой

Жители Мариуполя в ожидании постройки нового дома на месте исторического памятника «Дома с часами», опасаются не получить квартиры, которые были уничтожены оккупантами в ходе беспрерывной бомбежки их города. Об этом «Новости Донбасса» узнали после того, как получили доступ к чату жителей дома.



Как узнали местные жители, квадратный метр жилья в новом «доме с часами» будет стоить 115 тысяч рублей, первоначальный взнос не менее 10% и ипотека под 2%. За строительство отвечает частный застройщик «РКС Девелопмент», главный офис которого расположен в Москве.



Больше всего бывших владельцев квартир «Дома с часами» волнует вопрос прав на жилье, разрушенное россиянами ранее, чем они постоянно интересуются в переписке между собой. Одна из жительниц Мариуполя написала, что юрист передал ей, что разрушенный дом снимается с баланса и на квартиры в новом у людей не будет никаких прав.



Стоимость м² була оценена застройщиком в 115 тысяч рублей. Продажа стартует уже совсем скоро, а завершить строительство планируют к третьему кварталу 2024 года.



Люди переживают, что вынужденны будут переехать из центральных районов на окраину, без возможности вернуться в то место, где у них когда-то была квартира. Владельцы уничтоженного дома также не могут нигде найти информацию о собственниках сгоревших квартир. Потенциальные покупатели волнуются и задаются вопросом, что будет, когда вернуться хозяева с документами и предъявят претензии тем, кто въехал в новый на дом. В свою очередь консультант заверила ее в законности застройки, отметив наличие всех документов и разрешения от города.

Напомним, в центре Мариуполя оккупационные «власти» снесли «дом с часами» — исторический памятник, где в свое время была мастерская украинского художника-монументалиста Виктора Арнаутова.



В последствии, российские чиновники решили вместо него возвести ипотечную новостройку. Тем, кто жил на этом месте до войны, выдавать квартиры в новых домах пока что не собираются.



