Силы обороны уничтожили 24 «шахеда» над тремя украинскими областями

В ночь на 5 октября 2023 года оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа «Shahed» с южного направления (мыс Чауда-ТОТ Крым), всего зафиксированы пуски 29 ударных БПЛА. Ликвидацию российских беспилотников подтвердили в Воздушных силах Украины.



Всего зафиксированы пуски 29 ударных БПЛА. Противник продолжает попытки уничтожать припортовую и южную инфраструктуру, терроризирует и центральные регионы. К сожалению, есть попадание в объект инфраструктуры в Кировоградской области.



В зоне ответственности Сил обороны Юга уничтожено 24 БпЛА: 10 – над Николаевкой областью, девять – над Кировоградской и пять – над Одесской.



Ранее, в ночь на 3 октября, российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами и крылатой ракетой.