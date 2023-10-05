Сили оборони знищили 24 «шахеди» над трьома українськими областями

У ніч на 5 жовтня 2023 року окупанти атакували Україну ударними БПЛА типу «Shahed» з південного напрямку (мис Чауда-Той Крим), всього зафіксовано пуски 29 ударних БПЛА. Ліквідацію російських безпілотників підтвердили у Повітряних силах України.



Усього зафіксовано пуски 29 ударних БПЛА. Противник продовжує спроби знищувати припортову та південну інфраструктуру, тероризує і центральні регіони. На жаль, є влучення в об'єкт інфраструктури у Кіровоградській області.



У зоні відповідальності Сил оборони Півдня знищено 24 БПЛА: 10 – над Миколаївською областю, дев'ять – над Кіровоградською та п'ять – над Одеською.



Раніше, в ніч проти 3 жовтня, російські окупанти атакували Україну ударними дронами та крилатою ракетою.