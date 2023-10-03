РФ выпустила по Украине 29 «Шахедов» и одну ракету: сколько сбила ПВО

Сегодня, в ночь на 3 октября, российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами и крылатой ракетой. В Воздушных силах рассказали, сколько сбили российских целей.



Отмечается, что пуски осуществлялись из временно оккупированного Крыма: «шахеды» — с мыса Чауда, крылатая ракета «Искандер-К» — из района Джанкой. Цели уничтожались в зонах ответственности воздушных командований «Юг» и «Восток» в пределах Николаевской и Днепропетровской областей.



«Всего силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожено тридцать воздушных целей: 29 «Shahed-131/136» и 1 крылатую ракету «Искандер-К»», — говорится в сообщении.



Напомним, оккупанты ранили 5 жителей Донецкой области.