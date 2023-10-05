До девяти человек выросло количество погибших в автобусной аварии украинцев в Италии

Место падения автобуса с эстакады. Фото: ANSA.it

В аварии с туристическим автобусом, который разбился в Местре 3 октября, погибли девять украинцев. Об этом, со ссылкой на префектуру Венеции, сообщает агентство ANSA.

Всего, утверждает префектура, жертвой ДТП стал 21 человек: девять украинцев, четверо румын, трое немцев, двое португальцев, хорват, южноафриканец и итальянец. Последний был водителем.

Среди украинцев были три подруги, все 1983 года рождения, детализирует La Repubblica. Также из Украины был 70-летний мужчина, который находился в отпуске с сыном, и 65-летняя женщина.

Что касается пострадавших, то сейчас установлены личности 13 из 15 госпитализированных. Среди них: пять граждан Украины, четверо немцев, двое испанцев, хорват и француз. Последние двое пострадавших, личности которых еще устанавливают, могут быть гражданами Украины и Германии.

Среди 15 госпитализированных — 12 взрослых и 3 несовершеннолетних. Десять человек в реанимации.

Накануне в МИД Украины подтвердили гибель четырех украинцев и ранения еще четырех.

По неустановленным пока причинам автобус разбился во вторник 3 октября незадолго до 20:00. Он вез туристов в кемпинг.

Ранее сообщалось о гибели в этой аварии пяти украинцев.

Автобус слетел с эстакады и упал с высоты. По некоторым сообщениям, автобус работал на метане, упал на линии электропередачи и загорелся. Продолжаются следственные действия.