До дев'яти людей зросла кількість загиблих в автобусній аварії українців в Італії

Місце падіння автобуса з естакади. Фото: ANSA.it

В аварії із туристичним автобусом, який розбився у Местрі 3 жовтня, загинули дев'ять українців. Про це з посиланням на префектуру Венеції повідомляє агентство ANSA.

Загалом, стверджує префектура, жертвою ДТП стала 21 особа: дев'ять українців, четверо румунів, троє німців, двоє португальців, хорват, південноафриканець та італієць. Останній був водієм.

Серед українців були троє подруг, усі 1983 року народження, деталізує La Repubblica. Також з України був 70-річний чоловік, який перебував у відпустці із сином, та 65-річна жінка.

Щодо постраждалих, то зараз встановлено особи 13 з 15 госпіталізованих. Серед них: п'ять громадян України, четверо німців, двоє іспанців, хорват та француз. Останні двоє постраждалих, особи яких ще встановлюють, можуть бути громадянами України та Німеччини.

Серед 15 госпіталізованих — 12 дорослих та 3 неповнолітніх. Десять людей у реанімації.

Напередодні в МЗС України підтвердили загибель чотирьох українців та поранення ще чотирьох.

З невстановлених поки що причин автобус розбився у вівторок 3 жовтня незадовго до 20:00. Він віз туристів у кемпінг.

Раніше повідомлялося про загибель у цій аварії п'ятьох українців.

Автобус злетів з естакади та впав з висоти. За деякими повідомленнями, автобус працював на метані, впав на лінії електропередачі та спалахнув. Продовжуються слідчі дії.