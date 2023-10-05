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​НАПК внесло Yandex в списки кандидатов на санкции

05 октября 2023, 11:22

​НАПК внесло Yandex в списки кандидатов на санкции

Сервисы Яндекс уже давно работают на российскую пропаганду и тесно сотрудничают с ФСБ, предоставляя им доступ к огромному объему частных данных пользователей по всему миру, поэтому Нацагентство по предотвращению коррупции добавило российский сервис в список для санкций.

Важно, что речь идет не о единой компании Yandex, а о ряде сервисов, как внутрироссийских, так и международных, в частности: «Яндекс-поиск», который работает по настроенным алгоритмам, выдающим на первых страницах выгодную кремлю информацию, поэтому в выдачу не попадает критика власти или правдивая информация о войне в Украине.

«Яндекс-деньги», что на 75% принадлежит Сбербанку РФ, имея все данные с именами и фамилиями об онлайн-перемещении денег пользователей. «Яндекс-еда» и «Яндекс-такси» имеющие данные о домашних и рабочих адресах клиентов, их рабочем расписании, перемещении в течение дня, адреса школ и детсадов, откуда клиенты забирают своих детей.

Одними из самых опасных сервисов являются «Яндекс-карты» и «Яндекс-навигатор», которыми даже после вторжения некоторые украинские водители продолжают пользоваться с помощью VPN. Через них россияне могут получить данные о движении военной техники и режимных объектах на территории Украины.

Все эти сервисы все еще можно загрузить на платформах App Store и Google Play по всему миру, невзирая на их опасность для пользователей. НАПК уже подало предложения по введению санкций против «яндексовских» компаний в Службу безопасности Украины и другие ответственные органы. 

Ранее рупора российской пропаганды Соловьева возмутило, что поисковик Яндекс описывает Степана Бандеру как украинского политика, а погибшего в авиакатастрофе наемника ПВК «Вагнер» Дмитрия Уткина – как российского неонациста. 

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