НАЗК внесло Yandex до списків кандидатів на санкції

Сервіси Яндекс вже давно працюють на російську пропаганду і тісно співпрацюють із ФСБ, надаючи їм доступ до величезного обсягу приватних даних користувачів по всьому світу, тому Нацагентство із запобігання корупції додало російський сервіс до списку санкцій.



Важливо, що йдеться не про єдину компанію Yandex, а про низку сервісів, як внутрішньоросійських, так і міжнародних, зокрема: «Яндекс-пошук», який працює за налаштованими алгоритмами, що на перших сторінках видають вигідну кремлю інформацію, тому у видачу не потрапляє критика влади чи правдива інформація про війну в Україні.



«Яндекс-гроші», що на 75% належить Ощадбанку РФ, маючи всі дані з іменами та прізвищами про онлайн-переміщення грошей користувачів. «Яндекс-їжа» та «Яндекс-таксі» мають дані про домашні та робочі адреси клієнтів, їх робочий розклад, переміщення протягом дня, адреси шкіл та дитсадків, звідки клієнти забирають своїх дітей.



Одним із найнебезпечніших сервісів є «Яндекс-карти» та «Яндекс-навігатор», якими навіть після вторгнення деякі українські водії продовжують користуватися за допомогою VPN. Через них росіяни можуть отримати дані про рух військової техніки та режимні об'єкти на території України.



Всі ці сервіси все ще можна завантажити на платформах App Store і Google Play по всьому світу, попри їхню небезпеку для користувачів. НАЗК вже подало пропозиції щодо введення санкцій проти «яндексівських» компаній до Служби безпеки України та інших відповідальних органів.



Раніше рупора російської пропаганди Соловйова обурило, що пошуковик Яндекс описує Степана Бандеру як українського політика, а загиблого в авіакатастрофі найманця ПВК «Вагнер» Дмитра Уткіна – як російського неонациста.