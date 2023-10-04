Рупор российской пропаганды Соловьев возмущен тем, что поисковик Яндекс описывает Степана Бандеру как украинского политика, а погибшего в авиакатастрофе наемника ПВК «Вагнер» Дмитрия Уткина – как российского неонациста. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.



Российская ИТ-компания «Яндекс», владеющая одноименной поисковой системой и интернет-порталом, вызвала недовольство у одного из главных кремлевских пропагандистов.



«Они берут и вбивают в яндекс, например, Бандера и получают: Степан Бандера – украинский политик. Хорошо. Они вбивают дальше: Адольф, такой был – Адольф Гитлер. Яндекс подсказывает – немецкий политик. Дегенераты в яндексе, поддонки, неонацистская сволочь. А вот, например, Дмитрий Уткин, ПВК «вагнер», оказывается – российский неонацист», — недоумевает военный преступник.



Напомним, 23 августа 2023 года, десять человек погибли при крушении частного самолета в Тверской области, принадлежавшего главарю ЧВК «Вагнер». Позже экспертиза подтвердила смерть Пригожина и Уткина, которые находились на борту воздушного судна.



