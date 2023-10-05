Белгородскую область атаковали из «Града» и беспилотником

Граничащий с Харьковской областью город Шебекино, Белгородской области, был атакован из РСЗО «Град». Об этом сообщил российский телеграм-канал SHOT.



В паблике отметили, что прилетело по местной пекарне и здание разрушено. Обстрел продолжается, в городе звучат сирены, люди прячутся в укрытиях, а информация о пострадавших уточняется.



В свою очередь Минобороны РФ заявило об атаке БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Также там добавили, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью.



Напомним, утром, 3 октября, в российском городе Шебекино (Белгородская область) заявили о прилетах.