Білгородську область атакували з «Граду» та безпілотником

Місто Шебекіно, Білгородської області, що межує з Харківською областю, було атаковане з РСЗВ «Град». Про це повідомив російський телеграм-канал SHOT.



У пабліку зазначили, що прилетіло до місцевої пекарні й будівля зруйнована. Обстріл триває, у місті звучать сирени, люди ховаються в укриттях, а інформація про постраждалих уточнюється.



Своєю чергою, Міноборони РФ заявило про атаку БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Також там додали, що черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над Білгородською областю.



Нагадаємо, вранці, 3 жовтня, у російському місті Шебекіно (Білгородська область) заявили про прильоти.