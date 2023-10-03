В Белгородской области РФ сообщили о «прилетах» по предприятию

Сегодня утром, 3 октября, в российском городе Шебекино (Белгородская область) заявили о прилетах. Губернатор Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что под обстрел попала территория предприятия.



«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Пострадавших нет. Снаряды легли на территорию промышленной зоны. Оперативные службы уточняют последствия», — написал он.

Напомним, 1 октября в некоторых российских городах летали беспилотники, в результате чего есть пострадавшие. В частности, утром в городе Шебекино при обстреле рынка пострадали три человека.



«По предварительной информации, есть трое пострадавших: у женщины осколочные ранения шеи. Бригадой скорой помощи она доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще у двоих мужчин осколочные ранения ног», — написал он в соцсети.