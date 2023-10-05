Российские войска нанесли удар по больнице в Бериславе

Российские оккупанты ударили по медицинскому учреждению в Бериславе. Фото: Telegram

Российские оккупанты ударили по медицинскому учреждению в Бериславе, Херсонской области. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Российские оккупанты ударили по медицинскому учреждению в Бериславе. Фото: Telegram

«Полностью уничтожен четвертый этаж, еще один – частично. Также вражеским огнем повреждены машины «экстренки». Пострадали два медработника. У водителя "скорой" - перелом ноги и ранение головы, фельдшер получил контузию», — уточнил Прокудин.



Момент своего обстрела оккупанты сняли на видео, о чем написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«Сама серия съемки указывает на предварительное наблюдение и сознательное нанесение удара», — добавил он.



Напомним, сегодня утром, 5 октября, российская армия в очередной раз атаковала Херсон. Известно о двух погибших.