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Российские войска нанесли удар по больнице в Бериславе

05 октября 2023, 14:21

Российские войска нанесли удар по больнице в Бериславе

Российские оккупанты ударили по медицинскому учреждению в Бериславе. Фото: Telegram Российские оккупанты ударили по медицинскому учреждению в Бериславе. Фото: Telegram

Российские оккупанты ударили по медицинскому учреждению в Бериславе, Херсонской области. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Российские оккупанты ударили по медицинскому учреждению в Бериславе. Фото: Telegram

«Полностью уничтожен четвертый этаж, еще один – частично. Также вражеским огнем повреждены машины «экстренки». Пострадали два медработника. У водителя "скорой" - перелом ноги и ранение головы, фельдшер получил контузию», — уточнил Прокудин.

Момент своего обстрела оккупанты сняли на видео, о чем написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Сама серия съемки указывает на предварительное наблюдение и сознательное нанесение удара», — добавил он. 

Напомним, сегодня утром, 5 октября, российская армия в очередной раз атаковала Херсон. Известно о двух погибших. 

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