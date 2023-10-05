Російські війська завдали удару по лікарні у Бериславі

Російські окупанти вдарили по медичній установі у Бериславі. Фото: Telegram

Російські окупанти вдарили по медичній установі у Бериславі, що на Херсонщині. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські окупанти вдарили по медичній установі у Бериславі. Фото: Telegram

«Повністю знищено четвертий поверх, ще один – частково. Також ворожим вогнем пошкоджено машини екстренки. Постраждали двоє медпрацівників. У водія "швидкої" - перелом ноги та поранення голови, фельдшер отримав контузію», - уточнив Прокудін.



Момент свого обстрілу окупанти зняли на відео, про що написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



«Сама серія зйомки вказує на попереднє спостереження та свідоме завдання удару», — додав він.



Нагадаємо, сьогодні вранці, 5 жовтня, російська армія вкотре атакувала Херсон. Відомо про двох загиблих.