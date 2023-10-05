Оккупанты снова обстреляли Херсон: известно о двух погибших

Россияне обстреляли Херсон. Фото: Олександр Прокудин

Сегодня утром, 5 октября, российская армия в очередной раз атаковала Херсон. Известно о двух погибших. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



«Около 9:30 оккупанты из артиллерии ударили по центру Херсона, в результате чего смертельные ранения получили мужчина и женщина», — написал он.

Глава Херсонской ГВА Роман Мрочко отметил, что погибли — мужчина и женщина в возрасте примерно 50-55 лет.



Напомним, в результате обстрела российскими войсками села Садовое Херсонской области ранен мирный житель, с взрывной травмой и осколочными ранениями его госпитализировали.