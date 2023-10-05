ГУР показало видео спецоперации в Крыму

Главное управление разведки выложило видео спецоперации в оккупированном Крыму, о которой сообщалось ранее. Видео опубликовал телеграмм-канал ГУР. Видео опубликовал телеграм-канал ГУР.



Отмечается, что разведчики подразделения специального назначения «Артан» ГУР МО Украины высадились на западном побережье полуострова, а также на Тендровской и Кинбурнской косах.

ГУР показало відео вчорашньої спецоперації у Криму https://t.co/dsTFyyWIGv pic.twitter.com/KuN46yZaF4 — Новини Донбасу (@novostidnua) October 5, 2023

«Спецназовцы вступили в ожесточенное сражение с российскими захватчиками на указанных оккупированных территориях, нанеся врагу значительные потери», — рассказали в ГУР.



Там добавили, что по пути ухода после выполнения боевой задачи в Крыму бойцы «Артана» также провели бой на море ― противник попытался преследовать спецназовцев на надводных быстроходных патрульных катерах с поддержкой авиации.



«Это не первая и не последняя операция Сил безопасности и обороны Украины на Крымском полуострове. О большинстве из них станет известно лишь позже. Это системная, спланированная и скоординированная работа всех задействованных подразделений. Последствия нашей работы враг будет еще долго. Своими действиями мы постоянно напоминаем российским захватчиками о неизбежности освобождения всех оккупированных территорий», ― отметил командир «Артана» Виктор Торкотюк.

Украинские спецназовцы высадились в Крыму в ночь на 4 октября. В ГУР признали потери среди украинских бойцов, но отметили, что они не сравнимы с российскими.



В свою очередь, российская сторона заявила о взятии в плен украинского бойца и показала его допрос.



Напомним, атаку на штаб Черноморского флота РФ вместе с Воздушными силами Украины готовили Сил специальных операций, дав название спецоперации «Крабовая ловушка».