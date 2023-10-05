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ГУР показало відео спецоперації у Криму

05 жовтня 2023, 16:41

ГУР показало відео спецоперації у Криму

Головне управління розвідки виклало відео спецоперації в окупованому Криму, про яку повідомлялося раніше. Відео опублікував телеграм-канал ГУР.

Зазначається, що розвідники підрозділу спеціального призначення «Артан» ГУР МО України висадилися на західному узбережжі півострова, а також на Тендрівській та Кінбурнській косах.

«Спецпризначенці вступили в запеклий бій з російськими загарбниками на вказаних окупованих територіях, завдавши ворогу значних втрат», — розповіли в ГУР.

Зазначається, що по дорозі після виконання бойового завдання в Криму бійці «Артана» також провели бій на морі — противник спробував переслідувати спецпризначенців на надводних швидкохідних патрульних катерах з підтримкою авіації.

«Це не перша і не остання операція Сил безпеки та оборони України на Кримському півострові. Про більшість з них стане відомо лише згодом. Це системна, спланована та скоординована робота усіх залучених підрозділів. Наслідки нашої роботи ворог відчуватиме ще довго. Своїми діями ми постійно нагадуємо російським загарбникам про неминучість звільнення всіх окупованих територій», — наголосив командир «Артана» Віктор Торкотюк.

Українські спецпризначенці висадилися в Криму в ніч на 4 жовтня. У ГУР визнали втрати серед українських спецназівців, але зазначили, що вони не зрівнянні з російськими.

У свою чергу російська сторона заявила про взяття в полон українського бійця і показала його допит.

Нагадаємо, атаку на штаб Чорноморського флоту РФ разом із Повітряними силами України готували Сили спеціальних операцій, давши назву спецоперації «Крабова пастка».

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