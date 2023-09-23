В подготовке удара по штабу Черноморского флота РФ помогали ССО

Атаку на штаб Черноморского флота РФ вместе с Воздушными силами Украины готовили Сил специальных операций, дав название спецоперации «Крабовая ловушка». Об этом сообщили в командовании ССО.



Руководство Сил специальных операций отметило, что вызывающая и кропотливая работа ССО позволила «вовремя и точно» поразить штаб Черноморского флота во время проведения совещания руководящего состава флота РФ во временно оккупированном городе Севастополь.

Атака на штаб Черноморского флота РФ получила название «Крабовая ловушка». Фото: telegram

Спецназовцы передали данные воздушным силам для нанесения ракетного удара. Детали проведения станут известны, когда это будет возможно, а результатом операции, по утверждению ССО стали десятки погибших и раненых оккупантов, среди которых высший руководящий состав флота.



Ранее по штабу Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе нанесли ракетный удар. Напомним, что Спецназ ССО также наводил ракеты по БДК «Минск» и подлодке «Ростов-на-Дону» из Крыма.