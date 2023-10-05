«ЛНР»: В Попасной проживают двести человек, из них десять детей

В захваченном РФ городе Попасная Луганской области проживают 200 человек, в том числе 10 детей. Об этом заявила «уполномоченная по правам ребенка» Инна Швенк.



Она также отметила, что во время боев в городе было разрушено 96% зданий. Дети учатся в школе в соседнем Первомайске.



До начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года население Попасной составляло около 20 тысяч человек.



8 мая 2022 года украинские войска отступили из Попасной.



Россия не собирается восстанавливать ряд захваченных городов. В их числе Попасная в Луганской области.