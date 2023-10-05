«ЛНР»: У Попасній мешкають двісті людей, з них десять дітей

У захопленому РФ місті Попасна Луганської області проживає 200 осіб, у тому числі 10 дітей. Про це заявила «уповноважена з прав дитини» Інна Швенк.



Вона також зазначила, що під час боїв у місті було зруйновано 96% будівель. Діти навчаються у школі у сусідньому Первомайську.



До початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року населення Попасної становило близько 20 тисяч осіб.



8 травня 2022 року українські війська відступили з Попасної.



Росія не збирається відновлювати низку захоплених міст. Серед них Попасна в Луганській області.