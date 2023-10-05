В «ДНР» признали, что не хватает учителей

На захваченной РФ территории Донецкой области не хватает 1 до 1,5 тысяч учителей, это порядка 6%. Об этом заявила на брифинге и. о. «министра образования и науки» Ольга Колударова.



Она добавила, что наблюдается нехватка учителей начальных классов, иностранного языка, физики, химии, биологии и математики.



По ее словам, сейчас занято 94% вакансий. Проблему решают путем внутреннего совмещения.

Россия не только депортирует украинских детей с оккупированных территорий, но и активно занимается их «перевоспитанием». Тех несовершеннолетних, которых перемещают в РФ, в школах заставляют, по словам самих детей, переписывать тексты на русском языке по многу раз. На Донбассе процессы изменения школьных программ начались еще в 2014 году, а после захвата частей Запорожской и Херсонской областей, образование «мутирует» и там. Как Россия влияет на детей в оккупации — читайте в материале наших журналистов.