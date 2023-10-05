У «ДНР» визнали, що не вистачає вчителів

На захопленій РФ території Донецької області не вистачає 1 до 1,5 тисячі вчителів, це близько 6%. Про це заявила на брифінгу в. о. «міністра освіти та науки» Ольга Колударова.



Вона додала, що спостерігається нестача вчителів початкових класів, іноземної мови, фізики, хімії, біології та математики.



За її словами, зараз зайнято 94% вакансій. Проблему вирішують шляхом внутрішнього поєднання.

Росія не лише депортує українських дітей з окупованих територій, а й активно займається їх «перевихованням». Тих неповнолітніх, яких переміщують до РФ, у школах змушують, за словами самих дітей, переписувати тексти російською мовою багато разів. На Донбасі процеси зміни шкільних програм розпочалися ще у 2014 році, а після захоплення частин Запорізької та Херсонської областей освіта «мутує» і там. Як Росія впливає на дітей в окупації, читайте в матеріалі наших журналістів.