В Генпрокуратуру написали заявление на двух народных депутатов

Артем Дмитрук и Александр Куницкий напали на мужчину на улице. Фото: Twitter

Правоохранительные органы подозревают внефракционного депутата Артема Дмитрука и депутата от фракции «Слуга народа» Александра Куницкого в нанесения умышленных телесных повреждений средней тяжести мужчине. Об этом пишет УП.



Вчера, 5 октября, в сети появилось видео, как два народных депутата устроили драку на улице, напав на стоящего там мужчину. На распространённом ролике заметно двух мужчин, которые подходят к человеку, хватая его за руки. Мужчина пытался вырваться, но его схватили и начали избивать.

Нардепи Дмитрук та Куніцький звинуватили хлопця в шахрайстві і почали забивати його pic.twitter.com/IGdYTebrYx — ЄвроМайдан (@EuroMaydan) October 5, 2023



Позже, проходившие мимо люди разборонили потасовку. По словам мужчины, его начали снимать на видео и ему это не понравилось. Стоит добавить, что внефракционный депутат Дмитрук является сторонником УПЦ МП и хранит в своем Instagram фото с митрополитом Онуфрием.

Дмитрук и Онуфрий. Фото: Instagram

Тогда как его коллега от фракции «Слуга народа» Александр Куницкий находится в базе «Миротворца» еще с 2015 года, когда был депортирован из Украины за нарушение пограничного режима.



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