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У Генпрокуратуру написали заяву на двох народних депутатів

06 жовтня 2023, 11:30

У Генпрокуратуру написали заяву на двох народних депутатів

Артем Дмитрук та Олександр Куницький напали на чоловіка на вулиці. Фото: Twitter Артем Дмитрук та Олександр Куницький напали на чоловіка на вулиці. Фото: Twitter

Правоохоронні органи підозрюють позафракційного депутата Артема Дмитрука та депутата від фракції «Слуга народу» Олександра Куницького у завдання навмисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості чоловікові. Про це пише УП.

Учора, 5 жовтня, в мережі з'явилося відео, як два народні депутати влаштували бійку на вулиці, напавши на чоловіка, який там стояв. На поширеному ролику помітно двох чоловіків, котрі підходять до людини, хапаючи його за руки. Чоловік намагався вирватися, але його схопили та почали бити.


Пізніше люди, що проходили повз, розборонили бійку. За словами чоловіка, його почали знімати на відео, і йому це не сподобалося. Варто додати, що позафракційний депутат Дмитрук є прихильником УПЦ МП та зберігає у своєму Instagram фото з митрополитом Онуфрієм.

Дмитрук та Онуфрій. Фото: Instagram

Тоді як його колега від фракції «Слуга народу» Олександр Куницький перебуває у базі «Миротворця» ще з 2015 року, коли його депортували з України за порушення прикордонного режиму.

Раніше стало відомо, що лише 38 народних обранців подали майнові декларації за 2022 рік.


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