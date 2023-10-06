«Суд» в Крыму приговорил украинца к 13 годам лишения свободы

«Суд» в Крыму приговорил гражданина Украины Сергея Цыгипу к 13 годам колонии строгого режима. Его обвиняют в передаче информации о российских военных, их передвижениях и технике. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.



Утверждается, что Цыгипа «передал представителям СБУ и ВСУ сведения о местах дислокации, численности и маршрутах перемещения подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции и применяемых ими видах военной техники и вооружений».



Цыгипу оккупанты признали виновным в «шпионаже».