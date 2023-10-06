«Суд» у Криму засудив українця до 13 років позбавлення волі

Суд в Криму засудив громадянина України Сергія Цигіпу до 13 років колонії суворого режиму. Його звинувачують у передачі інформації про російських військових, їх пересування та техніку. Про це повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на Центр громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ РФ.



Стверджується, що Цигіпа «передав представникам СБУ та ЗСУ відомості про місця дислокації, чисельність та маршрути переміщення підрозділів Збройних сил Російської Федерації у зоні проведення спеціальної військової операції та застосовуваних ними видах військової техніки та озброєнь».



Цигіпу окупанти визнали винним у «шпигунстві».