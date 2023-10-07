По Белгородской области ударили «Точкой-У»

Сегодня около 10.00 Белгородская область была атакована ракетным комплексом «Точка-У». Об ударе по территории страны-окупанта сообщило Минобороны РФ.



В военном министерстве уточнилии, что по объектам на территории Российской Федерации били тремя оперативно-тактическими ракетами «Точка-У».



Россиян поспешили заверить, что дежурными средствами ПВО все три украинские ракеты были уничтожены над Белгородской областью.



Ранее, 6 октября, российская система противовоздушной обороны, похоже, снова уничтожила свой же истребитель в районе Мариуполя.