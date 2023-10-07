По Білгородській області вдарили «Точкою-У»

Сьогодні близько 10:00 Білгородська область була атакована ракетним комплексом «Точка-У». Про удар по території країни-оккупанта повідомило Міноборони РФ.



У військовому міністерстві уточнили, що об'єктами на території Російської Федерації били трьома оперативно-тактичними ракетами «Точка-У».



Росіян поспішили запевнити, що засобами ППО всі три українські ракети було знищено над Білгородською областю. Раніше, 6 жовтня, російська система протиповітряної оборони, схоже, знову знищила свій винищувач у районі Маріуполя.