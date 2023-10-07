В СБУ показали наводку HIMARS на российский «Солнцепек»

Сотрудники Запорожского управления СБУ во время разведки зафиксировали позицию тяжелой огнеметной системы «Солнцепек», после чего передали ее координаты экипажу реактивной системы залпового огня HIMARS. Видео удара по оккупантам опубликовало СБУ.



Система «Солнцепек» должна была нанести удар по позициям украинских военных, осуществляющих контрнаступление на этом направлении. Но благодаря координации сотрудников Службы безопасности и артиллеристов ВСУ ТОС-1А «Солнцепек» был уничтожен вместе с экипажем и полным боекомплектом.



Напомним, по материалам Службы безопасности, суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову.