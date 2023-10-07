У СБУ показали наведення HIMARS на російський «Сонцепек»

Співробітники Запорізького управління СБУ під час розвідки зафіксували позицію важкої вогнеметної системи «Сонцепек», після чого передали її координати екіпажу реактивної системи залпового вогню HIMARS. Відео удару по окупантах опублікувало СБУ.



Система «Сонцепек» мала завдати удару по позиціях українських військових, які здійснюють контрнаступ на цьому напрямі. Але завдяки координації співробітників Служби безпеки та артилеристів, ЗСУ ТОС-1А «Сонцепек» було знищено разом з екіпажем та повним боєкомплектом.



Нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки, суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, які належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову.