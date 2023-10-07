Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У СБУ показали наведення HIMARS на російський «Сонцепек»

07 жовтня 2023, 13:20

У СБУ показали наведення HIMARS на російський «Сонцепек»

Співробітники Запорізького управління СБУ під час розвідки зафіксували позицію важкої вогнеметної системи «Сонцепек», після чого передали її координати екіпажу реактивної системи залпового вогню HIMARS. Відео удару по окупантах опублікувало СБУ.

Система «Сонцепек» мала завдати удару по позиціях українських військових, які здійснюють контрнаступ на цьому напрямі. Але завдяки координації співробітників Служби безпеки та артилеристів, ЗСУ ТОС-1А «Сонцепек» було знищено разом з екіпажем та повним боєкомплектом.

Нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки, суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, які належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Запорізька область
Інше
HIMARS «Сонцепек»

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
00:07
Донецьк, Луганськ та не тільки: Головні події 7 жовтня
23:00
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 6 жовтня
22:03
Російські окупанти утримують у полоні близько 500 мешканців Мелітополя — Федоров
20:00
«ДНР» винесла «застереження» донеччанці, звинувативши у зборі даних для СБУ
17:22
«Суд» у Криму засудив українця до 13 років позбавлення волі
16:35
Троє людей постраждали під час обстрілу Вовчанська на Харківщині
15:43
Ракетний удар по Грозі став найкривавішим за кількістю жертв серед мирного населення у 2023 році
13:18
Виробника тепловізорів Archer підозрюють у розтраті майже 1,5 млрд гривень, НАБУ зробило обшуки
11:59
На Таврійському напрямку знищено дорогу російську станцію РЕБ — Тарнавський
11:28
У Повітряних силах пояснили мовчання сирен перед ракетним ударом по Харкову
23:16
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 5 жовтня
19:04
«Суд ДНР» призначив 25 років колонії морпіху ЗСУ
18:29
У «ДНР» визнали, що не вистачає вчителів
18:00
«ЛНР»: У Попасній мешкають двісті людей, з них десять дітей
17:06
«ДНР»: Четверо дітей поранено під час вибуху боєприпасу в Горлівці, одна померла
15:50
Важливі військові об'єкти в Курській області знеструмлені завдяки атакам українських дронів
14:36
Окупанти продовжили дію пропускного режиму в'їзду до Рубіжного
13:18
«ДНР»: Жителька Горлівки загинула під час обстрілу, п'ятеро людей поранено
12:15
Зниклими безвісти за особливих обставин вважаються понад 26 тисяч українців — МВС
10:16
Україна повернула ще 19 дітей із окупації
усі новини
00:07
Донецьк, Луганськ та не тільки: Головні події 7 жовтня
16:17
Збільшення залізничного руху між Північною Кореєю та Росією свідчить про постачання зброї
15:32
США можуть надати Польщі «Залізний купол» за умови передачі Україні Patriot
14:01
На Закарпатті затримано кума Медведчука
13:39
У Калінінському районі Донецька пролунав вибух
13:20
У СБУ показали наведення HIMARS на російський «Сонцепек»
12:48
У Новій Каховці підірвали автомобіль секретаря «Єдиної Росії»
11:48
Армія РФ випустила чотири ракети по Авдіївці
10:53
По Білгородській області вдарили «Точкою-У»
10:09
З 2024 року за українським паспортом в окупованій частині Запорізької області перестануть надавати медичну допомогу
09:50
При обстрілі Торецька поранено жінку
09:05
Вночі РФ атакувала Одеську область ракетами «Онікс»
08:21
Росіяни обстріляли Донецьку область: одну людину поранено
23:00
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 6 жовтня
22:32
Росія дозволила українцям в'їжджати лише через два пункти пропуску. Для «безпеки росіян»
22:03
Російські окупанти утримують у полоні близько 500 мешканців Мелітополя — Федоров
21:31
Нідерланди виділили понад 100 млн євро у рамках нового пакету допомоги Україні
20:00
«ДНР» винесла «застереження» донеччанці, звинувативши у зборі даних для СБУ
19:43
Три переселенки зі Слов'янська загинули в аварії автобуса в Італії — подругам було по 30 років
19:31
Обстріл Нікополя: Поранено жінку, зафіксовано численні руйнування
усі новини
ВІДЕО
Збитий літак під Маріуполем. Фото: соцмережі ППО РФ збила свій літак під Маріуполем
06 жовтня, 16:55
Майже два роки без води: як виживають жителі Торецька поблизу фронту ► Майже два роки без води: як виживають жителі Торецька поблизу фронту ►
06 жовтня, 16:30
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: соцмережі Війська РФ двічі вдарили по Харкову: Загинула дитина та її бабауся, більше 25 постраждалих
06 жовтня, 10:05
У Росії іноагентів перетворюють на «ворогів народу» за версією Кремля ► У Росії іноагентів перетворюють на «ворогів народу» за версією Кремля ►
05 жовтня, 22:56
Українські бійці в Криму. Кадр із відео Українські спецназівці висадилися вночі у Криму: що відомо
04 жовтня, 13:24
Росія святкує «день анексії» українських територій ► Росія святкує «день анексії» українських територій ►
29 вересня, 22:51
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама