В Украине арестованы все активы трех олигархов Путина

По материалам Службы безопасности, суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Об аресте сообщили в СБУ.



В ведомстве добавили, что они входят в окружение путина и причастны к «схемам» масштабного финансирования вооруженной агрессии России. Решение суда касается 20 компаний и финансово-кредитных учреждений, которыми кремлевские олигархи владеют конечными бенефициарами или через подконтрольные оффшорные компании.



Стоимость арестованных корпоративных прав составляет более 17 млрд. грн. Среди заблокированных активов – финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и сферы ИТ, а также заводы минеральных вод.

Активы олигархов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова арестованы. Фото: СБУ

Арест этого имущества не позволит российским собственникам «переписать» его на подставных лиц во избежание дальнейшей передачи активов в доход Украины. Ранее правительство отложило создание реестра олигархов до окончания войны.