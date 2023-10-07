На Закарпатье задержан кум Медведчука

Задержанные на Закарпатье бандиты. Фото: СБУ

В результате спецоперации на Закарпатье задержан лидер банды – действующий депутат облсовета, который является давним соратником и кумом Виктора Медведчука, информирует СБУ.



В свое время Медведчук назначил его руководителем областной организации запрещенной партии «ОПЗЖ». В марте 2022 года уголовник даже планировал стать народным депутатом вместо своего однопартийца Ильи Кивы, который был лишен депутатского мандата. По данным источника УП, речь идет об Иване Чубирко

СБУ затримала депутата-кума Медведчука, який займався рекетом на Закарпатті



https://t.co/z1erdEMTV8 pic.twitter.com/oZbrU2zulX — СБ України (@ServiceSsu) October 7, 2023



По данным следствия, задержанный депутат облсовета организовал банду, которая пыталась держать в страхе жителей приграничного региона и выбивала из них деньги. Для этого они создавали искусственные конфликтные ситуации или вымышленные «коммерческие» споры, а затем потребовали деньги за их разрешение.

Задержанные на Закарпатье бандиты. Фото: СБУ

При обыске по местам работы и проживания депутата и других участников банды обнаружены вещественные доказательства преступной деятельности. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.



Напомним, СБУ сообщила о новом подозрении митрополиту Черкасской епархии УПЦ (МП), который во время домашнего ареста разжигал религиозную рознь.