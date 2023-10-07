На Закарпатті затримано кума Медведчука

Затримані на Закарпатті бандити. Фото: СБУ

Внаслідок спецоперації на Закарпатті затримано лідера банди – чинного депутата облради, який є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука, інформує СБУ.



Свого часу Медведчук призначив його керівником обласної організації забороненої партії «ОПЗЖ». У березні 2022 року карний злочинець навіть планував стати народним депутатом замість свого однопартійця Іллі Ківи, який був позбавлений депутатського мандата. За даними джерела УП,йдеться про Івана Чубірка.

СБУ затримала депутата-кума Медведчука, який займався рекетом на Закарпатті



https://t.co/z1erdEMTV8 pic.twitter.com/oZbrU2zulX — СБ України (@ServiceSsu) October 7, 2023



За даними слідства, затриманий депутат облради організував банду, яка намагалася тримати у страху мешканців прикордонного регіону та вибивала з них гроші. Для цього вони створювали штучні конфліктні ситуації або вигадані комерційні суперечки, а потім вимагали гроші за їх вирішення.

Затримані на Закарпатті бандити. Фото: СБУ

Під час обшуку за місцями роботи та проживання депутата та інших учасників банди виявлено речові докази злочинної діяльності. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.



Нагадаємо, СБУ повідомила про нову підозру митрополиту Черкаської єпархії УПЦ (МП), який під час домашнього арешту розпалював релігійну ворожнечу.