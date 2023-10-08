В Израиле разыскали гражданина Украины, который исчез на юге страны — МИД

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, что дипломаты продолжают работу с гражданами Украины, находящимися в Израиле. Продолжается проверка информации о возможной смерти 1 гражданки Украины, также удалось разыскать украинца, пропавшего на юге страны 7 октября.



«За минувшие сутки украинские дипломаты разыскали 1 гражданина, который исчез на юге страны. Помогли 1 семье выехать из города Ашкелон. Нашли временное жилье для 2 семей на фоне отмененных авиарейсов», — написал он.



По его словам, оперативный штаб обработал 80 обращений граждан. Запросы касались установления места нахождения родственников, путей выезда из зон боевых действий, поиска временного жилья, получения информации о развитии ситуации с безопасностью и порядок действий в контексте обеспечения собственной безопасности.



«Украинское посольство на постоянном контакте с израильской полицией, спасательными службами, основными больницами, институтом судебной медицины Израиля. Держим также связь с украинцами, которые находятся в Секторе Газа, разрабатываем маршруты экстренного выезда из анклава, в случае наступления такой необходимости», — отметил Николенко.



Украинцы в Израиле могут обращаться на «горячие линии»:

посольства Украины в Израиле: + 972 546 676 782

украинского дипучреждения в г. Рамалла: + 972 59 823 93 99

Напомним, в 7-го октября утром террористическая группировка ХАМАС осуществила масштабную атаку на Израиль из района сектора Газа, выпустив несколько тысяч ракет по израильской территории, а также прорвав границу в нескольких местах.