В Ізраїлі розшукали громадянина України, який зник на півдні країни — МЗС

Спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив, що дипломати продовжують роботу з громадянами України, які перебувають в Ізраїлі. Продовжується перевірка інформації про можливу смерть 1 громадянки України, також вдалося розшукати українця, який зник на півдні країни 7 жовтня.



«Минулої доби українські дипломати розшукали 1 громадянина, який зник на півдні країни. Допомогли 1 родині виїхати з міста Ашкелон. Знайшли тимчасове житло для двох сімей на тлі скасованих авіарейсів», — написав він.



За його словами, оперативний штаб опрацював 80 звернень громадян. Запити стосувалися встановлення місця знаходження родичів, шляхів виїзду із зон бойових дій, пошуку тимчасового житла, отримання інформації про розвиток ситуації з безпекою та порядок дій у контексті забезпечення власної безпеки.



«Українське посольство на постійному контакті з ізраїльською поліцією, рятувальними службами, основними лікарнями, інститутом судової медицини Ізраїлю. Тримаємо також зв'язок з українцями, які перебувають у Секторі Газа, розробляємо маршрути екстреного виїзду з анклаву, у разі настання такої необхідності», — зазначив Ніколенко.



Українці в Ізраїлі можуть звертатися на «гарячі лінії»:

посольства України в Ізраїлі: + 972 546 676 782

української дипустанови у м. Рамалла: + 972 59 823 93 99

Нагадаємо, в 7-го жовтня вранці терористичне угруповання ХАМАС здійснило масштабну атаку на Ізраїль із району сектора Газа, випустивши кілька тисяч ракет по ізраїльській території, а також прорвавши кордон у кількох місцях.