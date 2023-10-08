Из-за боевых действий в Израиле погибли две украинки

Сегодня стало известно о двух погибших украинок в результате боевых действий в Израиле. Дипломаты принимают меры по репатриации их тел. Об этом сообщили в посольстве Украины в Израиле в комментарии Интерфакс-Украина.



«Посольство Украины получило подтверждение от полиции Израиля о гибели двух граждан Украины. Принимаются меры по организации репатриации тел погибших» — говорится в сообщении посольства.



Отмечается, что информация о наличии граждан Украины среди раненых или пропавших без вести пока отсутствует.



По словам Николенко, женщины долгое время проживали в Израиле.



Ранее мы писали, что дипломаты продолжают работу с гражданами Украины, находящимися в Израиле. Продолжается проверка информации о возможной смерти 1 гражданки Украины, также удалось разыскать украинца, пропавшего на юге страны 7 октября.



Напомним, вчера боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, а также ударили ракетами по многим городам. Позже израильская армия (ЦАХАЛ) ответила такими же ударами по территории сектора Газа.