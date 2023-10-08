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Через бойові дії в Ізраїлі загинули дві українки

08 жовтня 2023, 15:29

Через бойові дії в Ізраїлі загинули дві українки

Сьогодні стало відомо про двох загиблих українок внаслідок бойових дій в Ізраїлі. Дипломати вживають заходів щодо репатріації їхніх тіл.  Про це повідомили у посольстві України в Ізраїлі у коментарі Інтерфакс-Україна.

«Посольство України отримало підтвердження від поліції Ізраїлю про загибель двох громадян України. Вживаються заходи щодо організації репатріації тіл загиблих» — йдеться у повідомленні посольства.

Наголошується, що інформація про наявність громадян України серед поранених чи зниклих безвісти поки що відсутня.

За словами Ніколенка, жінки тривалий час мешкали в Ізраїлі.

Раніше ми писали, що дипломати продовжують роботу з громадянами України, які перебувають в Ізраїлі. Продовжується перевірка інформації про можливу смерть 1 громадянки України, також вдалося розшукати українця, який зник на півдні країни 7 жовтня.

Нагадаємо, вчора бойовики ХАМАС атакували територію Ізраїлю, а також вдарили ракетами по багатьох містах. Пізніше ізраїльська армія (ЦАХАЛ) відповіла такими ж ударами на території сектора Газа.

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