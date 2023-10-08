В результате обстрела ранен ребенок: в Херсонской ОВА рассказали детали

Сегодня, 8 октября, российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсонскую область. Из-за очередного российского обстрела пострадал ребенок. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



«Оккупанты ударили по поселку Киндийка. Ранения получила 11-летняя девочка», — написал он.



Отмечается, что ранее из-за обстрела поселка пострадали три пожилых женщины. Огонь пришелся по территории вблизи церкви.



Всего с начала суток на Херсонщине ранения различной степени получили 16 человек. Среди которых — 9-месячный ребенок.



Напомним, военные РФ ударили по Бериславу Херсонской области, травмы средней степени тяжести получил 72-летний мужчина.