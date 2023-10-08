Внаслідок обстрілу поранено дитину: в Херсонській ОВА розповіли деталі

Сьогодні, 8 жовтня, російські окупанти вкотре атакували Херсонську область. Через черговий російський обстріл постраждала дитина. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«Окупанти вдарили по селищу Кіндийка. Поранення отримала 11-річна дівчинка», — написав він.



Зазначається, що раніше через обстріл селища постраждали троє літніх жінок. Вогонь прийшовся по території поблизу церкви.



Загалом з початку доби на Херсонщині поранення різного ступеня отримали 16 людей. Серед яких — 9-місячна дитина.



Нагадаємо, військові РФ вдарили по Бериславу на Херсонщині, травми середнього ступеня тяжкості отримав 72-річний чоловік.