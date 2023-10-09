Автопарк аварийной газовой службы Донецкоблгаза пополнили новыми машинами

Новые автомобили для аварийной газовой службы. Фото: Донецкоблгаз

В автопарке аварийной газовой службы Донецкоблгаза появились новые автомобили. Это поможет оперативно реагировать на аварийные ситуации и обеспечивать безопасное газоснабжение. Об этом сообщает Донецкоблгаз.

Сообщается, что автопарк аварийных служб горгазов в Донецкой области не обновлялся более десяти лет. С новыми авто скорость реагирования выросла вдвое, даже на поврежденных дорогах. Риск неисправностей транспорта также снизился.

«Война не дает права на ошибки. Только за сентябрь из-за боевых действий у нас возникло 24 аварийных ситуации, из которых 9 — на территории обслуживания ближайшего к линии фронта Константиновского УГГ. Если бы не оперативное реагирование и своевременная локализация, могли бы возникнуть последствия, угрожавшие безопасности жизни наших абонентов», — заключил председатель правления Донецкоблгаза Вадим Батий.