Автопарк аварійної газової служби Донецькоблгазу поповнили новими машинами

Нові автомобілі для аварійної газової служби Фото: Донецькоблгаз

В автопарку аварійної газової служби Донецькоблгазу з'явилися нові автомобілі. Це допоможе оперативно реагувати на аварійні ситуації та забезпечувати безпечне газопостачання. Про це повідомляє Донецькоблгаз.

Повідомляється, що автопарк аварійних служб міськгазів на Донеччині не оновлювався понад десять років. З новими авто швидкість реагування зросла вдвічі, навіть на пошкоджених дорогах. Ризик несправностей транспорту також знизився.

“Війна не дає права на помилки. Тільки за вересень через бойові дії у нас виникло 24 аварійні ситуації, з яких 9 — на території обслуговування найближчого до лінії фронту Костянтинівського УГГ. Якби не оперативне реагування та своєчасна локалізація, могли б виникнути наслідки, що загрожували безпеці життя наших абонентів», — сказав голова правління Донецькоблгазу Вадим Батій.