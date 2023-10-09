Задержан бизнесмен, который перечислил боевикам «ДНР» более 15 млн гривен

Задержанный бизнесмен перечислил боевикам «ДНР» более 15 млн гривен. Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований задержали в Киевской области гендиректора литейного завода по временно оккупированной Макеевке Донецкой области, который причастен к финансированию террористической организации «ДНР». Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в преддверии полномасштабной войны злоумышленник перечислил в «бюджет» боевиков десятки миллионов в гривневом эквиваленте.

По данным следствия, после захвата Макеевки в 2014 году предприниматель продолжил заниматься бизнесом в оккупированной части региона.

Для этого завод продавал оборудование в Украине через подставные фирмы, зарегистрированные в нашем государстве. По документам, товар шел из Таганрога, но фактически завозился из Макеевки через Ростовскую область РФ.

Таким образом, до начала полномасштабного вторжения России дельцы обходили ограничения, введенные на торговлю с захваченными предприятиями на востоке Украины.

Чтобы реализовать сделку, ее участники создали сеть подконтрольных коммерческих структур в Винницкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также России.

Большую часть полученной «прибыли» дельцы перечисляли в «бюджет ДНР» как уплату «налогов и сборов». «Транзакции» осуществляли через подсанкционные банки в России и временно оккупированном Донбассе.

В дальнейшем эти деньги главари боевиков направляли на финансирование оккупационных группировок страны-агрессора, воюющих на восточном фронте.

Установлено, что сам организатор «схемы» еще до 24 февраля 2022 выехал в Киевскую область, где пытался «залечь на дно» и тем самым избежать правосудия.

Однако правоохранители разоблачили его преступную деятельность и задержали. Кроме него разоблачены его сообщники в Виннице, Житомире, Киеве, Днепре и Запорожье.

Во время десятков обысков в офисных помещениях и местах проживания фигурантов были обнаружены печати компаний, черновые записи и документацию, которые использовали в сделке, а также компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности.

Организатору нелегального бизнеса доложено о подозрении в финансировании терроризма. Ему избрана мера пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех участников преступной схемы. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, что Служба безопасности Украины раскрыла деятельность российского агента, который выдавал себя за спасателя, чтобы корректировать атаки Вооруженных сил России на Одессу.