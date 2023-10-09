Затримано бізнесмена, який перерахував бойовикам «ДНР» понад 15 млн гривень

Затриманий бізнесмен перерахував бойовикам «ДНР» понад 15 млн. гривень. Фото: прес-служба СБУ

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань затримали на Київщині гендиректора ливарного заводу з тимчасово окупованої Макіївки Донецької області, який причетний до фінансування терористичної організації «ДНР». Про це повідомила прес-служба СБУ.

Зазначається, що напередодні повномасштабної війни зловмисник перерахував до «бюджету» бойовиків десятки мільйонів у гривневому еквіваленті.

За даними слідства, після захоплення Макіївки 2014 року підприємець продовжив займатися бізнесом в окупованій частині регіону.

Для цього завод продавав обладнання в Україні через підставні фірми, зареєстровані у нашій державі. За документами, товар йшов із Таганрога, але фактично завозився з Макіївки через Ростовську область РФ.

Таким чином, до початку повномасштабного вторгнення Росії ділки оминали обмеження, введені на торгівлю із захопленими підприємствами на сході України.

Щоб реалізувати угоду, її учасники створили мережу підконтрольних комерційних структур у Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях та Росії.

Більшу частину отриманого «прибутку» ділки перераховували до «бюджету ДНР» як сплату «податків та зборів». «Транзакції» здійснювали через підсанкційні банки в Росії та тимчасово окупованому Донбасі.

Надалі ці гроші на чолі бойовиків спрямовували на фінансування окупаційних угруповань країни-агресора, що воюють на східному фронті.

Встановлено, що сам організатор «схеми» ще до 24 лютого 2022 року виїхав до Київської області, де намагався «залягти на дно» і тим самим уникнути правосуддя.

Проте правоохоронці викрили його злочинну діяльність та затримали. Окрім нього викрито його спільників у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.

Під час десятків обшуків в офісних приміщеннях та місцях проживання фігурантів було виявлено печатки компаній, чернові записи та документацію, які використовували в угоді, а також комп'ютери та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.

Організатору нелегального бізнесу повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму. Йому обрано запобіжний захід — утримання під вартою без права внесення застави.

Продовжується розслідування щодо притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної схеми. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що Служба безпеки України розкрила діяльність російського агента, який видавав себе за рятувальника, аби коригувати атаки Збройних сил Росії на Одесу.