«Вагнеровцы» готовили боевиков ХАМАС к нападению на Израиль — ЦНС

Часть боевиков ПВК «Вагнер», которые выехали из Беларуси в страны Африки, были вовлечены в подготовку и передачу боевого опыта боевикам ХАМАС. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.



«Ключевыми направлениями подготовки боевиков ХАМАС стали обучение штурму и применение малых беспилотных аппаратов для сброса взрывчатого материала», — говорится в сообщении.



Отмечается, что только россияне, среди союзников ХАМАС, имеют опыт применения дронов с механизмами сброса. Так, именно «вагнеровцы» и передавали его боевикам ХАМАС во время учений в странах Африки.



Напомним, 7-го октября утром террористическая группировка ХАМАС осуществила масштабную атаку на Израиль из района сектора Газа, выпустив несколько тысяч ракет по израильской территории, а также прорвав границу в нескольких местах.



Кроме того, стало известно о двух погибших украинок в результате боевых действий в Израиле. Дипломаты принимают меры по репатриации их тел.



Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что украинские дипломаты вывезли из города Сдерот раненого украинского мальчика, также сейчас проверяется информация о возможной гибели еще двух украинцев возле Сектора Газа и одного — в Секторе Газа. Найдены пятеро граждан Украины, считавшихся пропавшими без вести на юге Израиля.



Ранее мы писали, что российские оккупанты передали террористам ХАМАС захваченное в ходе боевых действий в Украине оружие. Теперь РФ готовит масштабную кампанию по дискредитации Украины на Ближнем Востоке.