«Вагнерівці» готували бойовиків ХАМАС до нападу на Ізраїль — ЦНС

Частина бойовиків ПВК «Вагнер», які виїхали з Білорусі до країн Африки, були залучені до підготовки та передачі бойового досвіду бойовикам ХАМАС. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.



«Ключовими напрямками підготовки бойовиків ХАМАС стали навчання штурму та застосування малих безпілотних апаратів для скиду вибухового матеріалу», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що лише росіяни серед союзників ХАМАС мають досвід застосування дронів з механізмами скиду. Так саме «вагнерівці» і передавали його бойовикам ХАМАС під час навчань у країнах Африки.



Нагадаємо, 7-го жовтня вранці терористичне угруповання ХАМАС здійснило масштабну атаку на Ізраїль із району сектора Газа, випустивши кілька тисяч ракет по ізраїльській території, а також прорвавши кордон у кількох місцях.



Крім того, стало відомо про двох загиблих українок внаслідок бойових дій в Ізраїлі. Дипломати вживають заходів щодо репатріації їхніх тіл.



Спікер МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що українські дипломати вивезли з міста Сдерот пораненого українського хлопчика, також зараз перевіряється інформація про можливу загибель ще двох українців біля Сектору Газа та одного – у Секторі Газа. Знайдено п'ятьох громадян України, які вважалися зниклими безвісти на півдні Ізраїлю.



Раніше ми писали, що російські окупанти передали терористам ХАМАС захоплену під час бойових дій в Україні зброю. Наразі РФ готує масштабну кампанію з дискредитації України на Близькому Сході.